Во Владимирской области в День любви, семьи и верности сыграют больше 160 свадеб

. Фото: Иван МАКЕЕВ

По традиции больше всего пар распишут сегодня на родине Петра и Февронии в Муроме. Их в этом году 30. Причем многие приедут из других регионов: Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Костромской, Московской.

В областной столице в законный брак вступят 25 пар. Для сравнения – за весь июнь во Владимире расписалась 271 пара. Это максимальное количество ща этот год, а меньше всего пар было в мае – всего 70, даже в январе свадеб в областной столице было больше – 89.

Всего же по области на 7 и 8 июля в ЗАГСы подали 300 заявлений, а именно в праздничный день зарегистрируют брак 163 пары.