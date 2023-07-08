Во Владимирской области стало меньше сирот и больше многодетных семей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в регионе растет число родителей с несколькими детьми. Если в 2013 году во Владимирской области было около 7 тысяч многодетных семей, то в этом году – в два раза больше, свыше 14 с половиной тысяч. При этом в регионе продолжают появляться новые семьи: за первое полугодие расписались более трёх тысяч пар.

Также в регионе за десять лет в полтора раза сократилось количество сирот: было почти 4400, сейчас – около 2900. При этом, хотя за полгода во Владимирской области родилось более четырех тысяч малышей, регион вошёл в число десяти субъектов РФ с самой низкой рождаемостью наряду с Ленинградской, Смоленскоц, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областями и Мордовией.