Во Владимирской области отремонтировали 70 километров федеральной трассы

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород»

Во Владимирской области на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» досрочно отремонтировали 70 километров асфальта. Обновили дорогу в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах на три месяца быстрее, чем планировалось, в том числе потому, что ремонт с опережением сроков шел ещё в прошлом году.

Как сообщает Упрдор «Москва – Нижний Новгород», в ближайшее время на трассе приведут в порядок и обочины, планируется укрепить 214 тысяч квадратных метров обочин. Потом перейдут к работам на следующих 24 километрах на границе с Рязанской областью, который должны закончить в 2025 году. Всего дорожники должны обновить 107 километров покрытия трассы «Золотое кольцо». В этом году отремонтируют два участка от развязки с М-12 до Луньково и у Нечаевской, всего 10 километров. А в 2024-2025 годах ремонт продолжится на обходе Гусь-Хрустального, у города Курлово и в районе поселка Великодворский.