В муромском монастыре досрочно восстановили рухнувшую стену

Госинспекция охраны объектов культурного наследия Владимирской области

Стена Троицкого монастыря в городе Муроме рухнула в апреле 2021 года, когда в монастыре уже готовили проект реконструкции. Искать подрядчика начали через год, закончить работы должны были к январю 2024 года. Сейчас стена, как сообщает Госинспекция охраны объектов культурного наследия Владимирской области, восстановлена.

Работы по восстановлению участка ограды Ансамбля Троицкого монастыря завершили в преддверии Дня семьи, любви и верности, потратив на это почти десять миллионов рублей. Участок ограды Троицкого монастыря восстановлен с соблюдением принципов и методов реставрации с сохранением облика памятника, существующего до его обрушения. Организацией, имеющей лицензию Минкультуры России, проведена также вычинка, укрепление, докомпоновка и обмазка кирпичной кладки сохранившегося участка.

Напомним, что именно на территории Троицкого монастыря хранятся мощи благоверных Петра и Февронии. Интересно, что в августе 2021 года в Муроме рухнула стена в Свято-Благовещенском мужском монастыре. Служители монастыря посчитали, что происшествие стало результатом работы муниципального «Водоканала» под стенами монастыря.