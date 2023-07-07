В Суздальском районе нелегальные лесорубы вырубили клены и липы

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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Как сообщает прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками Суздальского лесничества проведена проверка в местных лесах.
В ходе работы проверяющие прибыли на урочище Сновицы Нерлинского участкового лесничества, где обнаружили, что неизвестные вырубили клены и липы. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.
Материалы проверки были направлены следователям, которые возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.