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НовостиПроисшествия7 июля 2023 14:09

В Суздальском районе нелегальные лесорубы вырубили клены и липы

Нарушение закона вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками Суздальского лесничества проведена проверка в местных лесах.

В ходе работы проверяющие прибыли на урочище Сновицы Нерлинского участкового лесничества, где обнаружили, что неизвестные вырубили клены и липы. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Материалы проверки были направлены следователям, которые возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.