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НовостиОбщество7 июля 2023 13:13

Мэрия Владимира опубликовала схему движения автобуса №32

В скором времени он временно изменит маршрут
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: предоставлено администрацией города Владимира

Фото: предоставлено администрацией города Владимира

С 10 июля по 15 августа автобус №32 будет курсировать не по улицам Жуковского и Погодина, которые перекроют из-за строительства Рпенского проезда, а направится через Суздальский проспект и далее через улицу Добросельская по своему обычному маршруту. По пути он сделает остановки у детской больницы, дома мебели и на остановке «Улица Юбилейная». Мэрия предоставила наглядную схему временно измененного маршрута.

Что касается других автобусных маршрутов, то на время перекрытия они продолжат курсировать без изменений. Напомним, что перекрытие движения произойдет возле дома №2 по улице Юбилейная, на пересечении с улицей Жуковского.