Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:33

В Коврове ликвидирован пожар на производстве дверей

ЧП случилось вечером 6 июля на улице Октябрьская
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.37 диспетчеры пожарной охраны Коврова приняли информацию о возгорании на производстве дверей, расположенном в доме №33/1 по улице Октябрьская.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на трех машинах. Также к ним присоединились представители ведомственных пожарных команд заводов «ЗИД» и «КМЗ» в составе еще восьми человек на двух машинах.

К моменту их приезда внутри помещения было много дыма. Вскоре пожарные локализовали и ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.