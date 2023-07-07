В Коврове ликвидирован пожар на производстве дверей

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.37 диспетчеры пожарной охраны Коврова приняли информацию о возгорании на производстве дверей, расположенном в доме №33/1 по улице Октябрьская.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на трех машинах. Также к ним присоединились представители ведомственных пожарных команд заводов «ЗИД» и «КМЗ» в составе еще восьми человек на двух машинах.

К моменту их приезда внутри помещения было много дыма. Вскоре пожарные локализовали и ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.