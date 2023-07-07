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НовостиОбщество7 июля 2023 11:56

Министр природопользования Владимирской области покидает свой пост

Татьяна Клименко отправляется на заслуженный отдых
Алексей КОТМЫШЕВ
Татьяна Клименко. Фото: Министерство природопользования и экологии Владимирской области

Татьяна Клименко. Фото: Министерство природопользования и экологии Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, 7 июля стал последним рабочим днем руководителя Министерства природопользования и экологии региона Татьяна Клименко. Уход связан с выходом на пенсию, соответствующее распоряжение подписано губернатором Александром Авдеевым.

До назначения нового главы исполнять обязанности министра природы будет заместитель, начальник отдела по обращению с отходами Юрий Самодуров.