Министр природопользования Владимирской области покидает свой пост

Татьяна Клименко. Фото: Министерство природопользования и экологии Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, 7 июля стал последним рабочим днем руководителя Министерства природопользования и экологии региона Татьяна Клименко. Уход связан с выходом на пенсию, соответствующее распоряжение подписано губернатором Александром Авдеевым.

До назначения нового главы исполнять обязанности министра природы будет заместитель, начальник отдела по обращению с отходами Юрий Самодуров.