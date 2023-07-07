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НовостиОбщество7 июля 2023 11:09

Во Владимирской области капитально отремонтируют мост через реку Ворша

Пока проект прошел государственную экспертизу
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Главгосэкспертиза России

Фото: Главгосэкспертиза России

Как сообщает Главгосэкспертиза России, на днях было выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектных документов и результатов инженерных изысканий на проведение капитального ремонта моста через реку Ворша на трассе М-7. Находится он в Собинском районе.

Специалисты отметили, что проект предусматривает замену дорожного покрытия, несущих конструкций пролетов, устройство современного полотна с системой водоотвода, замену сопряжений моста с насыпью трассы, восстановление геометрии конусов, а также ремонт лестниц и системы водосброса.

Все работы должны занять 9 месяцев. Точные сроки начала ремонта пока не называются.