Во Владимире у местного жителя изъяли 4000 бутылок контрафактного алкоголя

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 49-летний житель Владимира был задержан еще в июле 2021 года. У него в гараже обнаружили более 4000 тысяч бутылок спиртного без акцизных марок, которые он покупал в январе и июле того же года и незаконно хранил для последующей продажи.

Общая сумма партии составила 733 800 рублей. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело, которое на днях рассмотрел Фрунзенский районный суд. С учетом всех обстоятельств владимирца признали виновным и приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.