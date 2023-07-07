Во Владимирской области на 8 июля запретят продажу алкоголя

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно областному закону от 14 октября 2014 года №111 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области» 8 июля стал одним из двух дней, когда не продается крепкое спиртное. В этот день страна празднует День семьи, любви и верности.

Закон гласит, что уже 7 июля с 21.00 запрещается розничная продажа алкогольных напитков крепостью свыше 16,5 градусов. Этот запрет будет действовать до 9 часов утра 9 июля. Что касается напитков крепостью менее этого количества градусов, то их запрещается продавать в течение всех суток 8 июля.

Запрет распространяется на все магазины, исключение составляют только заведения общепита. Иными словами, из баров и ресторанов алкоголь не исчезнет.

Вторым таким днем в году стало 1 сентября, либо первый рабочий день после него, когда День знаний приходится на выходной.