На летний отдых детей во Владимирской области выделили 194 миллиона рублей

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На организацию отдыха и оздоровления детей из многодетных и малоимущих семей из бюджета Владимирской области в 2023 году направлено более 194 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Власти сообщают, что сертификаты на семейный отдых получили 3573 человека, в том числе 19 – из семей участников СВО. Путёвками в загородные лагеря обеспечены 2466 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 30 – дети участников СВО.

"На базе 18 учреждений социального обслуживания в период летних каникул открыты 70 реабилитационных групп для 800 детей и подростков, из них не менее 300 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья", рассказала Министр соцзащиты Любовь Кукушкина.