В Петушинском районе вытащили из воды более 90 метров браконьерских сетей

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий был проведен рейд в Петушинского районе на территории регионального памятника природы «Благовещенский затон».

В ходе рейда в водоеме обнаружили сеть длинной более 90 метров. Сеть вытащили, но пока ее владельцев не обнаружили.

Материалы проверки были направлены следователям, которые возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.