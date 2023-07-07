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НовостиОбщество7 июля 2023 6:48

В Петушинском районе вытащили из воды более 90 метров браконьерских сетей

Неизвестные установили их на Благовещенском затоне
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий был проведен рейд в Петушинского районе на территории регионального памятника природы «Благовещенский затон».

В ходе рейда в водоеме обнаружили сеть длинной более 90 метров. Сеть вытащили, но пока ее владельцев не обнаружили.

Материалы проверки были направлены следователям, которые возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.