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НовостиОбщество7 июля 2023 6:33

Во Владимире автобус №32 начнет ходить по измененному маршруту

Это связано с ограничением движения на улицах Жуковского и Юбилейной
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В связи со строительством Рпенского проезда участок на пересечении названных улиц закроют с 10 июля по 15 августа.

Как сообщили в горадминистрации Владимира, на это время автобус №32 поедет на участке между улицами Погодина и Соколова-Скооленка через улицы Добросельскую, Юбилейную и Суздальский проспект в объезд огороженной территории.

На это время «тридцать второй» проедет через остановки «Детская больница», «Дом мебели» и «Улица Юбилейная».

Остальных маршрутов изменения не коснутся.