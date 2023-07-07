Во Владимире автобус №32 начнет ходить по измененному маршруту

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В связи со строительством Рпенского проезда участок на пересечении названных улиц закроют с 10 июля по 15 августа.

Как сообщили в горадминистрации Владимира, на это время автобус №32 поедет на участке между улицами Погодина и Соколова-Скооленка через улицы Добросельскую, Юбилейную и Суздальский проспект в объезд огороженной территории.

На это время «тридцать второй» проедет через остановки «Детская больница», «Дом мебели» и «Улица Юбилейная».

Остальных маршрутов изменения не коснутся.