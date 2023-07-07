Во Владимирской области участникам СВО оказывается комплексная поддержка

Любовь Кукушкина. Фото: министерство социальной защиты населения Владимирской области

Как сообщила министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина, в регионе действуют реабилитационные отделения для демобилизованных участников специальной военной операции на базе Областного реабилитационного центра «Ветеран» в двух корпусах, каждый из которых рассчитан на 20 человек.

Также во Владимире на проспекте Ленина, 59 ведут прием социальные координаторы, юристы, психологи, сотрудники службы занятости и другие специалисты. При этом в городах и районах тоже имеются такие же отделения, так что помощь участникам СВО оказывают на местах.

На время летних каникул дети из многодетных и малоимущих семей участников СВО имеют право вне очереди получить сертификат на отдых. Для примера, в этом году такие путевки в целом получат 2466 владимирских детей из числа тех, и 30 человек оказались детьми участников СВО. Сертификаты на семейный отдых получили 19 членов семей этой категории владимирцев из 3573 в целом.

Всю информацию о мерах поддержки участников СВО можно узнать на официальном сайте Минсоцзащиты региона.