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НовостиПроисшествия6 июля 2023 14:09

В Ковровском районе местный житель незаконно вырубил 81 сосну

Деревья он увез и распилил на арендованной пилораме
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 58-летний житель Ковровского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

По версии следствия, в марте текущего года он приехал в Ковровское лесничество и срубил 81 сосну, общая сумма ущерба составила более 2,5 миллионов рублей.

После этого мужчина попросил знакомых помочь ему погрузить эти сосны в «Газель», а затем увез их на пилораму, которую сам арендовал. Там сосны распилили на брусья, предназначенные для продажи.

Во время расследования следователь ходатайствовал об аресте принадлежащей мужчине «Газели», которую оценили в 200 тысяч рублей. Таким образом была принята обеспечительная мера по возмещению ковровчанином вреда. В итоге суд ходатайство удовлетворил и арестовал машину.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.