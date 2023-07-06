В Ковровском районе местный житель незаконно вырубил 81 сосну

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 58-летний житель Ковровского района обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

По версии следствия, в марте текущего года он приехал в Ковровское лесничество и срубил 81 сосну, общая сумма ущерба составила более 2,5 миллионов рублей.

После этого мужчина попросил знакомых помочь ему погрузить эти сосны в «Газель», а затем увез их на пилораму, которую сам арендовал. Там сосны распилили на брусья, предназначенные для продажи.

Во время расследования следователь ходатайствовал об аресте принадлежащей мужчине «Газели», которую оценили в 200 тысяч рублей. Таким образом была принята обеспечительная мера по возмещению ковровчанином вреда. В итоге суд ходатайство удовлетворил и арестовал машину.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.