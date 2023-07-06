В Вязниках два человека пострадали в ДТП с большегрузом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 8.30 на 295 километре автодороги М-7 «Волга».

По предварительной информации, 37-летний водитель «Лады Ларгус» выезжал со второстепенной дороги на федеральную трассу и не уступил двигавшемуся по М-7 в направлении Москвы большегрузу «Вольво» под управлением 58-летнего жителя Нижегородской области.

От удара легковушку смяло, пассажира и его 37-летнего водителя деблокировали прибывшие на место аварии сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области. Обоих пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.