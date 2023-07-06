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НовостиПроисшествия6 июля 2023 12:20

В Судогодском районе пожар уничтожил дом с гаражом и сараем

ЧП случилось рано утром 6 июля в поселке Головино
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.10 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в поселке Головино на улице Макаренко, 13.

На место возгорания были направлены девять сотрудников МЧС на трех машинах. К моменту их приезда из-за позднего вызова дом, гараж и хозяйственная постройка горели открытым пламенем.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 212 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.