В Судогодском районе пожар уничтожил дом с гаражом и сараем

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.10 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в поселке Головино на улице Макаренко, 13.

На место возгорания были направлены девять сотрудников МЧС на трех машинах. К моменту их приезда из-за позднего вызова дом, гараж и хозяйственная постройка горели открытым пламенем.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 212 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.