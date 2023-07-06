Семейный ужин на день семьи, любви и верности во Владимирской области подешевел

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Владимирский филиала центробанка России подсчитал, во сколько обойдется праздничный ужин на день семьи, любви и верности во Владимирской области. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом он стал даже дешевле.

Экономисты Владимирского отделения Банка России проанализировали, как за последний год изменились цены на основные продукты, которые нужны для приготовления блюд к семейному столу на четверых. При расчете использовались индекс потребительских цен и средние цены во Владимирской области за май прошлого и текущего года по данным Росстата.

На праздничный стол поместили запечённое мясо, нарезку из свежих овощей, фрукты, торт или шоколадные конфеты и шампанское. В целом расходы на семейный ужин во Владимирской области за год снизились на 1,5% и обойдутся семье в 2466 рублей. Годовая инфляция во Владимирской области, которую Росстат посчитал по почти 570 позициям товаров и услуг, в мае этого года составила 2,3% (по России в целом – 2,5%).