МЧС: во Владимирскую область пришла аномальная жара

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщило о том, что 6 июля владимирцев ждет день с аномальной жарой. Днем 6местами по области ожидается максимальная температура воздуха + 30°С…+31°С .

В МЧС уже попросили жителей Владимирской области быть бдительными на воде, а также попросили не жечь траву вблизи населенных пунктов и лесных массивов, ибо это чреваты серьезными проблемами в виде ландшафтных пожаров.

Кроме того, жара повышает риски возникновения ЧС, связанных с пожарами в частных домах, природных пожаров в зоне торфяных месторождений, отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Кроме того, жара опасна тем, что у человека может наступить перегрев.