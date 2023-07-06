У женщины, ставшей виновницей ДТП в Боголюбово, забрали 4-летнего ребенка

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Майская история со страшным ДТП в Боголюбово, в котором пострадали восемь человек, в том числе дети, получила продолжение. Судебные приставы Владимирской области изъяли у женщины, ставшей виновницей аварии, 4-летнего сына.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Ленинского района города Владимира, они передали ребенка родному отцу, который через суд попросил передать мальчика у матери, так как у нее есть проблемы с алкоголем. И суд согласился с этим решением.

Во-первых, поводом стало ДТП в Боголюбово в начале мая, когда 27-летняя женщина, находясь за рулем «Ауди» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Шевроле». В результате аварии пострадала сама женщина и её шестеро пассажиров, из которых четверо – несовершеннолетние, а также пассажир автомобиля «Шевроле». 4-летний сын должницы был госпитализирован в реанимацию. Но второй причиной стала январская история этого года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения придавила четырехмесячную дочь во сне, и та задохнулась.

Судебные приставы сообщают, что, когда они выехали по месту жительству женщины, та попыталась скрыться. Ее в итоге нашли, и ребенка забрали к отцу.