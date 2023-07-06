Во Владимирской области назвали самые редкие имена детей в 2023 году

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области, в первом полугодии 2023 года жители региона называли своих новорожденных детей как и вполне распространенными, так и весьма незаурядными именами.

Так, самыми редкими и необычными среди мальчиков оказались Аврелий, Джони, Космос, Лионель, Майслав, Одиссей, Тихомир и Эрик. Также в число редких попали весьма традиционные Игорь, Валерий, Борис и Афанасий.

Среди девочек редкостью и необычностью отличились родители, назвавшие своих дочек Береза, Афина, Любовь-Агата, Николина-Виктория, Паулина, Радослава, Элен, Риана и Юнона. Редкими также оказались Алла, Римма и Элеонора.

Что до самых распространенных имен, то в первом полугодии во Владимирской области 100 человек назвали своих сыновей Артемами, что дало этому имени первое место в списке. На втором оказался Михаил, таковых в регионе родилось 87 детей и Максим — 85 человек. В топ-десять также в порядке убывания вошли Матвей, Тимофей, Иван, Александр, Дмитрий, Кирилл и Илья.

Девочек чаще всего называли София — такое имя дали дочкам 85 родителей. На втором месте Виктория, коих родилась 71 девочка, а на третьем оказалась Анна, которых родилось 70 человек. На остальных местах в порядке убывания оказались Ева, Мария, Ксения, Варвара, Алиса, Василиса и Милана.