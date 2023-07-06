В Судогде мужчина обвиняется в убийстве и поджоге магазина

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по обвинению ранее судимого мужчины в совершении убийства и умышленном поджоге с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, 7 июля он отдыхал с приятелем на Галинских ямах возле Судогды, и поссорился с компанией, находившейся неподалеку. Одному из мужчин обвиняемый нанес удар складным ножом в грудь. К сожалению, спасти пострадавшего врачам не удалось, и в тот же день он скончался от повреждения легкого и правого предсердия в Судогодской центральной районной больнице.

После этого мужчину задержали, и стало известно о втором преступлении, которое было совершено им накануне. Следствие полагает, что он поссорился с другим приятелем, который владеет в Судогде магазином «МаслоОпт» на улице Красная. После ссоры обвиняемый в ночь на 6 июля пробрался в подсобку магазина, взял оттуда две канистры с горючим, после чего разбил окно зала торговой точки, пролез внутрь, облил там все и совершил поджог. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело предстоит рассматривать Судогодскому районному суду.