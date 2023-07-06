В Коврове похитителя железа задержали при попытке повторной кражи

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова передали в суд уголовное дело, возбужденное на 32-летнего ранее судимого за кражи местного жителя.

Мужчину обвиняют в одном эпизоде кражи и в одном эпизоде покушения на кражу. По версии следствия, он присмотрел нежилой дом, крышу которого разобрал. Оцинкованное железо с кровли ковровчанин вывез и сдал в пункт приема черных и цветных металлов.

Через несколько дней он вернулся в тот же дом, откуда попытался вытащить газовый котел и трубы отопления, но был задержан оказавшимися поблизости росгвардейцами.

Сам ковровчанин вину отрицать не стал, общая сумма ущерба составила 77 тысяч рублей. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.