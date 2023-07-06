В Вязниковском районе по требованию прокуратуры привели в порядок дорогу

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения надзорное ведомство Вязниковского района установило, что в поселке Мстера автомобильная дорога, пролегающая по улице Ленина на участке от площади Ленина до переулка Западный не соответствует нормативам.

Здесь отсутствует тротуар, а на освещенность оказалась недостаточной. Все это создает опасность для передвижения пешеходов по ночам.

По результатам проверки прокуратура направила в Вязниковский городской суд исковое заявление к администрации поселка Мстера, потребовав привести дорогу по улице Ленина в порядок.

Суд это требование удовлетворил, и теперь решение исполнено: на указанном прокуратурой участке появились тротуар и новые фонари.