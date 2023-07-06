Сестры милосердия и священники Владимирской епархии помогают на Донбассе

Сестры милосердия Владимирской епархии

Как сообщили во Владимирской епархии, свои делегации священнослужители и помогающие им волонтеры на Донбасс отправляют систематически. В их состав входят сестры милосердия, священники и добровольцы.

В госпиталях и воинских частях они трудятся как санитары, а также оказывают духовную поддержку нуждающимся.

Последняя делегация выезжала в мае в составе семи человек. По словам сестер милосердия, им много раз доводилось всячески помогать раненым, и даже разносить в каждую палату воду, так как после бомбежки в Донецком травматологическом центре отключилось водоснабжение.

Следующая делегация от Владимирской епархии направится в зону проведения специальной военной операции в июле.