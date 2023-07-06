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НовостиОбщество6 июля 2023 6:05

Во Владимире начала работу сельхозярмарка на улице Батурина

Она открылась 1 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, ежегодная ярмарка сельскохозяйственной продукции у Центрального рынка открылась по плану. На площадке созданы все необходимые условия для нормальной работы продавцов и комфорта для покупателей.

Что касается ассортимента, то представлен он не только местными овощами и фруктами, но и плодами из других регионов и даже стран. Ярмарка будет работать до 15 ноября.

Вместе с тем, сотрудники мэрии проводят рейды по ликвидации нелегальных точек торговли. С начала года в ходе таких рейдов на незаконных торговцев было составлено 88 административных протоколов.