Во Владимире начала работу сельхозярмарка на улице Батурина

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, ежегодная ярмарка сельскохозяйственной продукции у Центрального рынка открылась по плану. На площадке созданы все необходимые условия для нормальной работы продавцов и комфорта для покупателей.

Что касается ассортимента, то представлен он не только местными овощами и фруктами, но и плодами из других регионов и даже стран. Ярмарка будет работать до 15 ноября.

Вместе с тем, сотрудники мэрии проводят рейды по ликвидации нелегальных точек торговли. С начала года в ходе таких рейдов на незаконных торговцев было составлено 88 административных протоколов.