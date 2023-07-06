Александр Авдеев посетил региональный сосудистый центр в Александрове

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, накануне он осмотрел новый Региональный сосудистый центр, который был открыт на базе Александровскйо районной больницы.

По словам главы региона, в 2022 году здесь провели ремонт, закупили 140 различных аппаратов и приборов на 223 миллиона рублей, включая томограф и ангиографическую установку. Благодаря этому проведено уже 27 эндоваскулярных операций, а в РСЦ действуют девять отделений, включая нейрохирургию, сосудистую хирургию, неотложные кардиологию и неврологию и другие.

Вместе с главврачом Валерием Яниным они пообщались с 17 молодыми специалистами, большинсвт из которых местные жители. Больше всего врачей интересует жилищный вопрос. В этот же день ключи от служебной квартиры вручили руководителю отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения Сергею Круку, который приехал из Мурома.