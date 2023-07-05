Главе администрации Киржача разрешили вернуться к занимаемой должности

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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, 5 июля Владимирский областной суд пересмотрел в порядке апелляции постановление Киржачского районного суда, согласно которому обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями главу райадминистрации Киржача Надежду Скороспелову на время следствия отстранили от должности.

Сама градоначальница не согласилась с этим, поэтому и была подана апелляция. Ранее ходатайство о ее временном отстранении подавал следователь.

Как бы то ни было, Владимирский областной суд не нашел оснований для отстранения, и отменил постановление первой инстанции, отказав в удовлетворении ходатайства следователя. Таким образом, Надежда Скороспелова официально может вернуться на работу.

Напомним — она обвиняется в злоупотреблении полномочиями при перераспределении земельных участков, что повлекло ущерб бюджету на сумму в несколько миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.