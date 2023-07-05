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НовостиПроисшествия5 июля 2023 13:12

Во Владимире двое москвичей задержаны за продажу фальшивой валюты

Мужчины пытались продавать местному жителю доллары США и евро
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Владимира утвердило обвинительное заключение по обвинению двух жителей Москвы в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельной иностранной валюты.

По версии следствия, в 2023 году один из мужчин купил в неизвестном месте «липовые» доллары США и банкноты евро, после чего они решили продать поддельные купюры.

Оба приехали в мае во Владимир, где нашли ничего не подозревавшего местного жителя, который согласился купить у них 51 банкноту номиналом в 50 евро на общую сумму 2500.

После сделки москвичи решили продать этому же владимирцу еще фальшивок, и вернулись с долларами. Однако на этот раз покупатель действовал под контролем оперативников. На этот раз мужчины привезли ему 23 тысячи долларов США банкнотами по 100 долларов, но сразу после продажи были задержаны.

На время следствия обоих отправили за решетку. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд Владимира.