Во Владимире женщина вернула через суд вывезенного из страны ребенка

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в связи с незаконным вывозом ребенка зарубеж.

Иск подала местная жительница к отцу их общего ребенка. По словам дамы, мужчина забрал малыша на лето с условием, что вернет его домой, но этого в результате не сделал. Тогда женщина обратилась в иностранный суд, попросив принудительно вернуть ей ребенка, что в итоге и было сделано.

Уже дома мама малыша потребовала через суд компенсацию. Суд встал на ее сторону и взыскал с отца 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения.