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НовостиПроисшествия5 июля 2023 12:32

В Гусь-Хрустальном сотрудники ФСБ задержали двоих наркоторговцев

Местные жители получили крупные сроки лишения свободы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, мужчины пытались пытались организовать на территорию региона канал поставки наркотиков и психотропных веществ крупными партиями для дальнейшей их продажи через интернет-сайты.

В ходе работы оперативники задержали обоих в феврале текущего года, при них нашли более 70 граммов героина.

По факту покушения на сбыт наркотиков было возбуждено уголовное дело. С учетом всех обстоятельств Гусь-Хрустальный городской суд признал обоих мужчин виновными и приговорил каждого к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.