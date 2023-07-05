В Гусь-Хрустальном сотрудники ФСБ задержали двоих наркоторговцев

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, мужчины пытались пытались организовать на территорию региона канал поставки наркотиков и психотропных веществ крупными партиями для дальнейшей их продажи через интернет-сайты.

В ходе работы оперативники задержали обоих в феврале текущего года, при них нашли более 70 граммов героина.

По факту покушения на сбыт наркотиков было возбуждено уголовное дело. С учетом всех обстоятельств Гусь-Хрустальный городской суд признал обоих мужчин виновными и приговорил каждого к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.