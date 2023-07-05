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НовостиПроисшествия5 июля 2023 12:11

Во Владимире на Красносельском пруду обнаружен труп женщины

Об этом рассказали очевидцы происшествия
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщили жители областного центра, днем 5 июля в Добром на Красносельском пруду было обнаружено тело женщины. В Следственном управлении СК России по Владимирской области сообщили, что инцидент действительно имел место.

В следственном ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжали экстренные службы и правоохранительные органы. Личность погибшей вскоре удалось установить, ей оказалась 64-летняя женщина. Обстоятельства ее смерти устанавливаются, по факту случившегося проводится проверка.