Во Владимире на Красносельском пруду обнаружен труп женщины

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщили жители областного центра, днем 5 июля в Добром на Красносельском пруду было обнаружено тело женщины. В Следственном управлении СК России по Владимирской области сообщили, что инцидент действительно имел место.

В следственном ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжали экстренные службы и правоохранительные органы. Личность погибшей вскоре удалось установить, ей оказалась 64-летняя женщина. Обстоятельства ее смерти устанавливаются, по факту случившегося проводится проверка.