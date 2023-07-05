Татьяна Голикова назвала рождаемость во Владимирской области крайне низкой

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О том, что Владимирская область является регионом с низкой рождаемость и высокой смертностью, мы знали и так. Это можно было увидеть, если знакомиться со статистикой отдела ЗАГС 33 региона. Однако на этот раз о низкой рождаемости у нас заговорили даже на самом высоком уровне.

Как сообщает ТАСС, в ходе своего выступления вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила целый ряд регионов, в которых фиксируется крайне низкий уровень рождаемости. В общей сложности, попали в этот список 10 субъектов, включая Владимирскую область. По словам Татьяны Голиковой, в указанных регионах необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки, в том числе силами областных властей.

При этом Татьяна Голикова упомянула термин "демографическая зима". Кстати, интересный момент, зз наших ближайших соседей по ЦФО в этот список попала только Рязанская область.