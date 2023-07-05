Во Владимире сотрудники ГИБДД проверили более 400 автомобилей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение нескольких дней сотрудники Госавтоинспекции проводили проверки на дорогах столицы региона.

В общей сложности за это время было проверено более 400 машин, причем в ряде случаев за рулем оказались нетрезвые водители, либо те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование ан состояние опьянения.

Также с водителями провели профилактические беседы. Аналогичные рейды будут продолжены.