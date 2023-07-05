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НовостиОбщество5 июля 2023 10:27

В Муроме в детских садах нарушались требования пожарной безопасности

Эти факты вскрылись во время прокурорских проверок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверок соблюдения требований пожарной безопасности в детских садах надзорное ведомство Мурома обнаружило, что в части учреждений инвентарь и легковоспламеняющиеся материалы хранили в тамбурах и электрощитовых помещениях.

В одном из садиков пожарный рукав оказался не присоединен к пожарному стволу. На лестницах в некоторых садиках были открыты самозакрывающиеся двери для обеспечения защиты от дыма и огня. А в некоторых местах отсутствовали приспособления для самозакрывания дверей.

По результатам проверок руководителям детских садов внесены представления, по всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.