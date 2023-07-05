В Коврове убийца месяц держал труп на собственном балконе

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Коврове убийца месяц прятал тело на собственном балконе, пока сожительница покойного не нашла его там сама. Этим делом теперь занимается Следственный комитет РФ по Владимирской области, который возбудил уголовное дело по статье "убийство".

По предварительным данным, 29 мая 2023 года в одной из квартир на улице Восточная в Коврове двое мужчин собрались выпить. В ходе посиделки произошла ссора. Дошло до того, что хозяин квартиры взял нож и ударил собутыльника в левую часть грудной клетки. Мужчина умер почти мгновенно.

Затем убийца начал думать, куда спрятать тело. И после недолгих размышлений вытащил его на балкон и там оставил. Там труп и лежал месяц, пока случайно в гости к подозреваемому не пришла сожительница погибшего мужчины. Она сумела попасть на балкон и нашла там тело, после чего 30 июня сообщила об этом в правоохранительные органы. В тот же день 39-летний подозреваемый был задержан. Свою вину мужчина признал. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.