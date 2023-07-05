В Суздале в 2024 году пройдёт II Конгресс национальных театров России

.

4 июля первый заместитель губернатора Александр Ремига провёл совещание по организации II Конгресса национальных театров России, которое пройдет в Суздале в 2024 году.

С идеей провести театральный конгресс в Суздале выступило руководство Александринского театра в Санкт-Петербурге. Вообще мероприятие проходит раз в два года. К примеру, в 2022 году конгресс состоялся в Якутии. Так как в 2024 году Суздаль отмечает 1000-летие, было решено, перенести его в этот город Владимирской области, чтобы повысить туристическую привлекательность региона. В рамках форума будут показаны спектакли театров Санкт-Петербурга, Татарстана, Бурятии, Якутии.

«Мы живем в эпоху быстрого технологического развития, когда появляются новые форматы развлечений и коммуникаций. Однако театр остаётся уникальным и особенным искусством. В нём чувствуется живость и непосредственная связь с публикой, в нём мы находим уголок истины и художественной правды. Конгресс объединит около 70 театров России. Александринский театр покажет «Блаженная Ксения, история любви», – сообщил директор театра Сергей Емельянов.