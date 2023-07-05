Владимирцы смогут передавать показания счётчиков воды онлайн

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «Энергосбыт Волга» обновила личный кабинет по услугам ЖКХ. Был реализован ряд нововведений: упрощена навигация и обновлён дизайн. Для повышения безопасности персональных данных пользователей вводится второй фактор для входа в личный кабинет. Кроме того, клиенты, получающие единую квитанцию с начислениями за водоснабжение, смогут передавать показания счётчиков воды онлайн.

Как заявили в компании, внедрённые изменения помогут клиентам «Энергосбыт Волга» экономить время на решении многих вопросов, связанных с электроснабжением и услугами ЖКХ. Обновлённый функционал личного кабинета позволяет:

- передавать показания приборов учёта электроэнергии и воды;

- оплачивать единую квитанцию за услуги ЖКХ;

- контролировать состояние лицевого счёта;

- просматривать историю операций по лицевому счёту;

- добавлять несколько лицевых счетов (за квартиру, дом, дачу, счета родителей и т.д.);

- выгружать чеки за оплату услуг ЖКХ;

- хранить и просматривать квитанции за услуги ЖКХ;

- направлять обращения специалистам компании.

Получить консультацию по работе с обновлённым личным кабинетом по услугам ЖКХ можно в контактном центре по телефону: 8(4922)77-30-00 с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу.