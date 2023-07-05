Владимирский областной театр кукол удостоен наград крупных фестивалей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В конце июня – начале июля Владимирский областной театр кукол стал участником ряда крупных фестивалей. Так, в столице Чувашской Республики Чебоксарах проходили международные фестивали «Карусель сказок» и «Одинаковыми быть нам необязательно». Представители нашего региона были награждены сразу в нескольких номинациях.

За «Лучший актёрский ансамбль» на фестивале «Карусель сказок» была отмечена постановка владимирских кукольников «Рассказать вам сказку?» Диплом «За оригинальное использование кукол» в том же спектакле был вручён режиссёру Марине Протасовой.

В номинации «Лучшая работа режиссёра в спектакле для особенного зрителя» фестиваля «Одинаковыми быть нам необязательно» победителем признан спектакль «Сны о реке» режиссёра Екатерины Кочневой.

А ведущий мастер сцены Владимирского театра кукол Марина Вахтанина была удостоена награды «За лучшую актёрскую работу» на Всероссийском фестивале театров кукол «Куксъезд» в Тольятти. Диплом и памятный подарок ей вручили за роль Матрёны в спектакле «Матрёнин двор».