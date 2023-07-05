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НовостиОбщество5 июля 2023 6:21

Аспиранта ВлГУ оштрафовали на 200 тысяч рублей за призывы к терроризму

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор аспиранту Владимирского Государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

УФСБ России по Владимирской области, сообщает, что в сентябре 2022 года молодой человек расклеил в общественных местах листовки, содержащие "призыв к совершению насильственных действий в отношении государственных деятелей России". Аспиранта нашли быстро. Уже в ноябре 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

В июне 2023 года суд признал обвиняемого виновным в преступлении и приговорил к штрафу в размере 200 000 рублей.