Во Владимирской области за сутки похитили пять велосипедов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном районе был украден велосипед стоимостью 13 тысяч рублей. С заявлением о его пропаже обратился 31-летний местный житель, который оставил свой транспорт без присмотра в подъезде.

А в Коврове велосипед увели у 19-летнего парня, который оставил его возле дома. Похожие кражи случились в Муромском и Петушинском районах.

Всего же в июле в полицию региона поступило уже 15 таких заявлений. В связи с этим полицейские настоятельно просят владельцев велосипедов не оставлять свою технику без присмотра, и в обязательном порядке пользоваться специальными замками и тросами.

В случае кражи следует немедленно обратиться по телефону «02» либо в ближайший отдел полиции.