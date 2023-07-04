Индия может начать закупать автобусы "Волгабас" из Владимирской области

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 4 июля провел рабочую встречу с торговыми представителями РФ в иностранных государствах в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». И эта встреча уже дала определенные результаты.

Как написал глава 33 региона в телеграм-канале, торговый представитель РФ в Индии готов посодействовать в поиске покупателей продукции компаний «КЭМЗ» и «Волгабас» и «Модульные котельные системы».

«Будем продвигать наши котлы и продукцию «Хова Трамико» в Турции.Торгпред в Испании передаст заинтересованному инвестору информацию об ОЭЗ «Доброград-1». В Латинской Америке и Сирии пользуется уважением российская спецтехника – будем уточнять их потребности. Кроме того, Сирии интересна продукция «Асконы». Испания может поставлять нам кукурузу и масло, мы им – стеклянные бутылки», написал Авдеев.