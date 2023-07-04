Во Владимирской области в рамках национального проекта ремонтируют три моста

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе продолжаются работы по ремонту мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В данный момент работы ведутся на трех объектах.

Так, на мосту через реку Шередарь в Киржачском районе (дорога "Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево – Ефремово") произведен ремонт балок, разобраны конуса береговых опор и переходные плиты. А на мосту через Илевну в Муромском районе (дорога "Владимир – Муром – Зарослово") демонтировали насадки и балки, идёт заливка плит заборной стенки опор.

Еще один мост сейчас подготавливается к ремонтным работам. Речь идет о мостовом переходе через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе (на дороге "Никулино – Воровского – Мошок").