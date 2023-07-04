Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 11:49

Еще 30 добровольцев из Владимирской области отправились служить в зону СВО

Алексей Метелкин
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области в телеграм-канале сообщает, что еще 30 жителей Владимирской области отправились добровольцами служить в зоне проведения Специальной военной операции.

Среди тех, кто отправился в подраздения Минобороны РФ 4 июля, оказались двое близких друзей - Сергей и Станислав из Петушинского района. По их словам, они знают друг друга давно и рады, что в зону спецоперации тоже отправляются вместе. Также они добавили, что процедура заключения контракта простая. Достаточно прийти в военкомат. И менее чем за два дня пройдет оформление.

Напутствие в адрес бойцов сказали министр региональной безопасности Сергей Полузин, областной военком Юрий Гусаров, ветераны боевых действий.