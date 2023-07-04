День семьи, любви и верности в Муроме пройдет без концерта звезд

. Фото: Оксана КОТОВА

16-е празднование Дня семьи, любви и верности в Муроме в этом году, по всей видимости, обойдется без вечернего гала-концерта, на который в прошлые годы приезжали звезды российской эстрады. Администрация округа Мурома опубликовала расписание праздника. И все мероприятия в афише запланированы с 10 до 15 часов.

Согласно расписанию, основной площадкой праздничных гуляний станет площадь 1100-летия Мурома, где гостей праздника ждут интерактивные программы, концерты и мастер-классы. Также муромляне и жители Владимирской области смогут посетить ярмарку «Город мастеров» на улицах Ленина и Советская, аттракционный городок на площади Победы, летние кафе на улицах Московская и Ленина. А вот вечерний гала-концерт на набережной Оки в программе отсутствует.

Напомним, что в прошлом году концерт был. В нем тогда приняли участие Игорь Николаев, Зара, Сергей Волчков, Наталья Подольская, Александр Панайотов, Жасмин, Анастасия Спиридонова, Игорь Саруханов, Родион Газманов, Диана Гурцкая, Глеб Матвейчук, Аглая Шиловская, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Ирина Дубцова, Таисия Повалий, Валентина Бирюкова и другие.