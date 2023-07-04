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НовостиОбщество4 июля 2023 9:12

Во Владимирской области с опережением сроков построят восемь ФАПов

Медпункты расположатся в четырех районах региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, модульные фельдшерско-акушерские пункты возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Появятся они в деревне Новки и селе Патакино Камешковского района, в деревне Большой Приклон, селах Войново и Архангел Меленковского района, в деревнях Савково и Мишино Муромского района, а также в деревне илькино Киржачского района.

По плану, запустить эти восемь ФАПов должны были в 2024 году, но с учетом опережения срока их установят до конца 2023 года. Контракты на их возведение подписали 5 июня, стоимость каждого ФАПа составляет 4 миллиона рублей.