В Радужном местный житель приставал к прохожим и совершал ограбления

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции ЗАТО Радужный завершили расследование многоэпизодного уголовного дела.

На скамье подсудимых окажется 46-летний местный житель. Его задержали в апреле сотрудники уголовного розыска после обращения в полицию местного жителя. Мужчина сообщил, что на автобусной остановке к нему подошел неизвестный гражданин, затеял ссору, а потом ударил кулаком по лицу, отобрал недорогой мобильный телефон и документы и убежал.

Через три часа оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его, при нем обнаружили те самые телефон и документы. Сам задержанный вину признал. В ходе следствия было установлено, что это уже не первый похожий случай. Ранее обвиняемый еще несколько раз приставал к людям на улице, затевал ссоры, потом бил своих жертв и отбирал у них вещи. Иногда в это время нападавший бывал пьян, а его жертвами становились как знакомые, так и случайные прохожие. Еще в двух случаях он украл у людей деньги.

На время следствия жителя Радужного отправили в следственный изолятор. В скором времени ему предстоит предстать перед судом.