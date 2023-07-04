В Петушках директора фирмы, занимавшейся рекультивацией свалки, будут судить

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Прокуратура Владимирской области сообщает, что передала в суд дело в отношении генерального директора ООО «Гарант-Строй» Фридона Басария, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, в 2020 году данная компания заключила муниципальный контракт с администрацией Петушинского района на рекультивацию Петушинской городской свалки. Работы должны были быть выполнены в рамках нацпроекта «Экология». Во время рекультивации ряд работ выполнен не был, но в оформленных актах их приемки и счетах на оплату было указано, что сделан весь объем работ. В итоге компании заплатили за фактически не выполненные работы в размере более миллиона рублей.

Вину в совершении преступления мужчина признал. В целях возмещения ущерба в администрацию Петушинского района перечислены 600 тысяч рублей. Однако прокуратура в исковом заявлении указывает, что нужно взыскать оставшуюся сумму, а это 400 тысяч рублей.