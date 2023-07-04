Во Владимирской области создали детский пожарный отряд

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

3 июля стартовал образовательный проект Главного управления МЧС России по Владимирской области «Детский пожарный отряд». Отряд сформирован из числа детей , что подписаны на официальную страницу управления в социальной сети «ВКонтакте». В состав первого детского пожарного отряда вошло 30 детей. Самому юному участнику – 6 лет, самому старшему – 13 лет.

Первое занятие было посвящено знакомству с профессией пожарного и зданием пожарно-спасательной части. Дети узнали о зарождении пожарной охраны в городе Владимире, изучили распорядок дня пожарных подразделений, познакомились с пожарными и диспетчером, узнали состав пожарной экипировки и устройство пожарных автомобилей, сделали памятные фотографии.

Образовательный проект «Детский пожарный отряд» рассчитан на две недели. Впереди участников первого набора ждут ещё 3 занятия: урок по обучению правилам пожарной безопасности и навыкам оказания доврачебной помощи, экскурсия в музей пожарной охраны Владимирской области, пожарная эстафета с надеванием боевой одежды пожарного и тушением условного возгорания.